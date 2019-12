Die Analysten von Raiffeisen Research sind auf 6 bis 12 Monatssicht weiterhin optimistisch für die globalen Aktienmärkte. Die Kursrückschläge der letzten Tage an den Aktienmärkten ändern an ihrer Einschätzung nichts: Einerseits hätten die Märkte der unerwartete Rückgang des US ISM-Index Industrie am Montag verunsichert - das habe aber die Aktienmarkteinschätzung unbeeindruckt gelassen, da sich gleichzeitig der Markit PMI für die US-Industrie um 1,3 Punkte auf 52,6 verbesserte (und letzterer vom Aufbau her tendenziell sogar aussagekräftiger, wenngleich weniger bekannt sei). Die Bodenbildung in der globalen Industrie sei damit weiterhin intakt (aus Raiffeisn-Sicht gefolgt von Erholung 2020), wie es im Bericht heisst. Vor allem aber habe den Aktienmarkt die Eintrübung im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...