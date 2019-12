Die Erste Group baut ihr Social-Banking-Programm in Zentral- und Osteuropa (CEE) aus. Eine Studie über den Erfolg der Social-Banking-Aktivitäten ("Impact Assessment"), die in Zusammenarbeit mit dem NPO Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt wurde, bewertet die Auswirkungen des Social Banking auf lokaler Ebene. In CEE wurde das Social-Banking-Angebot der Erste bereits von mehr als 19.000 in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Menschen, 7.000 Kleinbauern, 3.100 Gründern von Kleinunternehmen in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut sowie von 600 sozialen Organisationen in Anspruch genommen. Insgesamt hat die Erste in CEE Kredite in Höhe von EUR 235 Mio. vergeben, davon allein EUR 65 Mio. im Zeitraum 2018/2019. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...