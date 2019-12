Die Autohersteller warten dringend auf die konkrete Umsetzung des erhöhten Umweltbonus für Elektroautos. Die entsprechende Verordnung müsse in den nächsten Tagen erscheinen, um die aktuelle Kaufzurückhaltung der Konsumenten zu beenden, erklärten Vertreter des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Mittwoch in Frankfurt. «Alle warten auf die Durchführungsbestimmungen», sagte der Deutschland-Chef von Renault, Uwe Hochgeschurtz.

