Der Immobilienentwickler Gateway Real Estate AG (ISIN: DE000A0JJTG7) will der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2020 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 3,98 Euro und der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,03 Prozent. Gateway Real Estate ...

