Österreichs Fondsindustrie verwaltete per Ende September ein Fondsvermögen in Höhe von 189,2 Mrd., was einen Anstieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 15,4 Mrd. oder 8,9% bedeutet. 898 Mio. resultierten dabei aus Nettomittelzuflüssen, der große Rest entfiel auf Kursgewinne. Vom gesamten inländischen Fondsvermögen steckten rund 107 Mrd. (+9.0%) in inländischen Alternativen Investmentfonds (AIF), 82,2 Mrd. (+8,7%) in inländischen "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW). Der Anteil der AIF am gesamten Fondsvermögen nimmt dabei seit Jahren konstant zu, von 53% im Jahr 2014 auf 56,6% Ende 3. Quartal 2019. Je nach Veranlagungsstrategie hat sich das Fondsvermögen in den ersten drei Quartalen jedoch sehr ...

