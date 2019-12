Vorstandschef Carsten Spohr baut die Lufthansa radikal um und verabschiedet sich von prestigeträchtigen Geschäftsbereichen. So soll der Carrier in eine neue Ära aufbrechen. Widerstand gibt es in der Belegschaft.

Bei seinem bislang letzten großen Auftritt in der Öffentlichkeit hätte Carsten Spohr eigentlich schlechte Laune haben müssen. Kurz bevor der Lufthansa-Chef Mitte November zum "Wings of Change"- Kongress der Weltluftfahrtorganisation Iata nach Berlin reiste, eskalierte der überwunden geglaubte Konflikt mit der Kabinengewerkschaft UFO. Der Bundestag beschloss eine unerwartet hohe Umweltsteuer auf Flüge. Und zu allem Überfluss musste der Fan der Sonneninsel Sardinien noch zwei kühle Regentage im düsteren Tagungshotel Grand Hyatt am Potsdamer Platz verbringen. Trotzdem hielt der 52-Jährige Hof auf der Bühne des Ballsaals, sprach mitreißend, leicht selbstironisch und gab sich tatendurstig. "Wenn ich mir andere Branchen so ansehe, dann mache ich mir um uns keine Gedanken", so Spohr. "Warum sollte man auch?"

Möglicherweise dachte der 52-Jährige schon damals an den ersten Dienstag im Dezember. Dann, so durfte Spohr hoffen, würde sein Aufsichtsrat grünes Licht geben für die von ihm lange vorbereiteten Veränderungen bei seiner Lufthansa. Und tatsächlich: Es wurde ein Paukenschlag.

Jobrotation in Frankfurt

Die Kontrolleure beschlossen vor wenigen Tagen auf den ersten Blick zwar nur einen Umbau des Vorstands. Die zuletzt glücklose Personalchefin Bettina Volkens verliert ihren Job, ihr Kollege Thorsten Dirks gibt die Verantwortung für die Billigmarke Eurowings ab. Christina Foerster, Nochchefin des Belgien-Ablegers Brussels Airlines, verantwortet künftig alle Servicethemen für die Passagiere und soll Lufthansa in Sachen Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur besser und fortschrittlicher aussehen lassen.

In Wahrheit aber beginnt mit dem Stühlerücken in Frankfurt eine neue Ära: Die Airline trennt sich radikal von Traditionsgeschäften, baut ihre Mehr-Marken-Strategie aus und möchte ihren Kunden über den reinen Ticketverkauf hinaus via Apps und Extras mehr Geld aus der Tasche locken. Dazu will die Lufthansa neue Märkte erobern, ohne andere Airlines zu übernehmen. Partnerschaft first lautet das neue Mantra. Das Ziel: die Lufthoheit von Stockholm bis Rom - und möglichst noch weiter südöstlich.

Am Ende, so Spohrs Hoffnung, steht eine bis zu einem Drittel größere und profitablere Lufthansa, die an der Börse endlich mehr wert sein soll als die derzeit rund acht Milliarden Euro. Die entsprechen gerade mal zwei Dritteln des Buchwerts der Flotte. Im Jahr 2030, spätestens, soll Lufthansa dann gut 40 Milliarden Euro im Fluggeschäft einnehmen - und zu den umsatzstärksten Airlines der Welt wie Delta oder American aufschließen. Der Plan steht, nur muss Spohr die streikerfahrenen Gewerkschaften für Cockpit und Kabine überzeugen. Und auch im Management, bei Kunden, Politikern und Umweltschützern dürfte nicht jeder Teil des Plans Jubel auslösen.

Der Zeitpunkt für die Erneuerung jedenfalls, er ist gut gewählt. Spohr hat in seinen ersten fünf Jahren als Chef große Brocken aus dem Weg geräumt. Die lange kaum rentablen Premium-Fluglinien Lufthansa, Austrian und Swiss verdienen fast drei Viertel des Konzerngewinns. Billigtochter Eurowings hat an wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf und Hamburg Wettbewerber wie Ryanair zum Rückzug gezwungen. Nach zwei Chaos-Jahren beginnt dort der Turnaround. Und außer mit UFO sind die großen Tarifkonflikte beigelegt.

Zu Spohrs Amtsantritt Mitte 2014 war das noch anders. Da wurde er von Bekannten daheim in München bemitleidet, weil die Lufthansa doch Easyjet oder Emirates aus Dubai weit unterlegen schien. Selbst im Aufsichtsrat hörte der Manager mit der Pilotenlizenz, die Airline mit ihren Streiks und mittelmäßigem Service sei ein unprofitables, aber notwendiges Übel, nur in der Luft, damit der Konzern mit Wartung und Catering Geld verdienen könne. Bis zuletzt ätzten Aufsichtsräte gar, Spohr habe allenfalls "Strategiechen" zur Besserung vorgelegt.

In einem Berliner Managertreff offenbaren hohe Lufthansa-Manager Ende November nun Details der Umbaupläne. Sie gleichen einer Flugreise mit vier Zielen.

Ziel 1: horizontal statt vertikal

"Die wichtigste Veränderung ist die neue Geschäftslogik", sagen die Insider. Lufthansa entwickle sich vom Luftfahrt-Allrounder zur fast reinrassigen Airline. Das klingt nach Wortklauberei, ist tatsächlich aber eine Revolution. Bisher war Lufthansa Komplettanbieter, flog Manager und Fracht ...

