Teamviewer und Varta haben den Sprung in den MDax geschafft. Die beiden Unternehmen werden zudem in den TecDax aufgenommen. Direktbank Comdirect zieht in den SDax ein.

Für Teamviewer-Chef Oliver Steil dürfte es ein guter Tag werden. Wenige Monate nach dem Gang an die Börse gelingt dem Softwarehersteller ein Doppelschlag: Teamviewer wird ab 23. Dezember sowohl im 60 Aktien umfassenden MDax mittelgroßen Werte als auch im 30 Werte starken TecDax der Technologiewerte notieren.

Das hat die Deutsche Börse am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt gegeben. In den MDax steigt zudem die Aktie des Batterieherstellers Varta auf. Weichen müssen dafür die Optikerkette Fielmann und der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch. Sie werden künftig im SDax der 70 kleineren Werte gelistet, in den auch die Direktbank Comdirect aufgenommen wird. Das Kleinwertesegment verlassen dagegen der deutsch-südafrikanische Konzern Steinhoff und der Mischkonzern Baywa.

Teamviewer und Varta werden zudem in den TecDax einziehen. Die Aktien von Isra Vision und Drägerwerk fallen aus dem TecDax. Im Dax gibt es keine Veränderungen.

Entscheidend für die Aufnahme in einen Index sind die Marktkapitalisierung der frei gehandelten Aktien und der Börsenumsatz. Überraschend kommen die Änderungen für Investoren wohl nicht. Analysten bei Banken führen eigene Listen mit den Kriterien und können von daher die Entscheidungen vorempfinden.

Dennoch könnte es bei den Werten zumindest noch etwas Bewegung geben. Börsengehandelte Indexfonds, die Aktienindizes genau nachbilden, müssen die Aufsteiger kaufen und die Absteiger verkaufen. In der Regel machen sie dies kurz bevor die Änderungen tatsächlich greifen.

Die meisten Index-Aufsteiger sind schon gut gelaufen, die Absteiger haben sich dagegen schlecht entwickelt. Doch es gibt Ausnahmen.

