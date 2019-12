Die Behandlung von metallischen Oberflächen ist an sich nicht neu: Dabei hat die optisch sichtbare Veränderung einer Oberfläche oft einen verfahrenstechnischen Hintergrund. Das Gleiche gilt in der analysentechnischen Überwachung und Steuerung von Verfahrensprozessen.

Problemstellung der Analysentechnik

Anlagenbetreiber in Chemie, Petrochemie und Raffinerietechnik stehen unter dem ökonomischen und ökologischen Druck, mit den bestehenden Ressourcen die maximale Ausbeute zu erreichen. Das führt zwangsläufig zu einer genaueren Überwachung der verfahrenstechnischen Prozesse. Um dem Grundprinzip, also die Steuerung des operativen Prozessablaufes über analytische Daten, Rechnung zu tragen, ist eine Vielzahl von Messpunkten in einer Prozessanlage notwendig. Hierbei wird, neben den klassischen Parametern wie Druck oder Temperatur, zunehmend auch die Zusammensetzung der Stoffe ermittelt.

Generell wird diese Prozessanalysentechnik (PAT) in zwei Bereiche unterteilt: Bei der In-situ-Messung wird mittels eines optischen Verfahrens durch den Prozess hindurch oder direkt innerhalb des Prozesses gemessen. Das in der Theorie überzeugend klingende Grundprinzip der In-situ-Messung ist in der Praxis jedoch aufgrund von extremen Temperaturen, Staub- oder Druckbelastungen nur eingeschränkt möglich. Um den genannten Problemen zu entgehen und Schwankungen bei den Proben zu verhindern, wird bei der sogenannten extraktiven Analytik eine repräsentative Probe entnommen und an einem anderen Ort analysiert.

Über die primäre Probenaufbereitung findet die repräsentative Stoffentnahme aus dem Prozess statt. Abhängig vom Prozess muss direkt bei der Probenentnahme eine Filtration, Abkühlung und eine Druckreduzierung stattfinden. Dabei gilt das wichtige Prinzip: Die spätere Analysenexaktheit ist immer nur so gut wie die Probenaufbereitung. Damit kommt bereits der primären Probenentnahme eine besondere Bedeutung zu.

Transport ist nicht trivial

Der folgende Prozessschritt, nämlich der Transport der Probe, erscheint anfänglich als der trivialste in der Kette der Probenaufbereitung. Jedoch stellt genau dieser Schritt in der Praxis oftmals eine besondere Herausforderung dar, um sicherstellen zu können, dass die betreffende Probenqualität unverändert bleibt.

Bei der nachfolgenden Probenaufbereitung unmittelbar vor der Analyse - der sogenannten sekundären Probenaufbereitung - ist im Anschluss an den Transportvorgang darauf zu achten, dass keine ungewollte Manipulation der Probe vorgenommen wird. Je nach Analyseverfahren ist beispielsweise eine Trocknung ...

