Zum wohl größten Börsengang der Welt dürfte es heute neue Details geben. Außerdem entscheidet sich, ob die Übernahme von Osram Erfolg haben wird.

Der deutsche Leitindex notiert am Donnerstag vorbörslich kaum verändert. Auf der Handelsplattform IG notierte er zuletzt bei 13.145 Punkten. Am Mittwoch zuvor hatte sich der Dax nach zwei schwachen Handelstagen spürbar erholt. Mit einem Plus von 1,16 Prozent eroberte er die Marke von 13.000 Punkten zurück. Ein neuer Hoffnungsschimmer im Zollstreit zwischen den USA und China hatte dem Dax die Aufwärtsimpulse beschert.

Es waren neuerliche Spekulationen über den Handelsstreit, die die Erholung befeuerten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreise berichtete, soll es doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben. Das reichte den Anlegern, um wieder ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen.

1 - Vorgabe aus den USA

Auch in den USA haben die Spekulationen auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China den Börsenhandel angetrieben. "China und die USA spielen Poker", sagte der Stratege Mark Grant vom Vermögensverwalter B. Riley FBR. "Sie machen diese Aussagen in der Hoffnung, die andere Seite zu bewegen, und es ist schwer herauszufinden, was davon real ist. Aber es bewegt den Markt, wenn sie vielversprechender oder weniger vielversprechend klingen."

Auch für die Handelsstreitigkeiten mit der Europäischen Union versprühte Trump Optimismus. Die EU verhalte sich zwar unfair den Vereinigten Staaten gegenüber und die Gespräche mit den Europäern seien entsprechend schwierig, dennoch sei er zuversichtlich, dass man am Ende eine Einigung finden werde. Der Dow Jones gewann 0,5 Prozent auf 27.650 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ebenfalls 0,5 Prozent auf 8567 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3113 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Der wiedergewonnene Optimismus im Handelsstreit hat auch die asiatischen Börsen am Donnerstag beflügelt. "Mein Basisszenario ist, dass beide Seiten eine Einigung erzielen. Der Druck auf ein Abkommen ist allein wegen der Konjunkturabschwächung in beiden Ländern immens. Wir sehen jedoch eine erhöhte Volatilität, weil die politische Unsicherheit zu einer Konstante geworden ist", sagt Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 23.318 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1712 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...