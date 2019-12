Auch wenn der Kurs der Alibaba-Aktie in dieser Woche zunächst etwas nachgab - der chinesische Handelsriese hat derzeit einen Lauf. Am 11. November, dem so genannten Singlesday, hatte Alibaba laut Spiegel online mehr Umsatz gemacht als US-Konkurrent Amazon in einem ganzen Quartal. Zudem war der Börsengang in Hongkong in der vorigen Woche ein voller Erfolg. Knapp 13 Milliarden US-Dollar hat der Konzern bei seinem zweiten Listing nach New York wohl eingenommen. Doch das sollte es lange nicht gewesen ... (Achim Graf)

