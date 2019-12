Die designierten SPD-Chefs wollen die Umfragewerte ihrer Partei ankurbeln. Schon vor dem Parteitag müssen sie zukunftsweisende Themen bearbeiten.

Die angehenden SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken trauen sich zu, die Umfragewerte ihrer Partei innerhalb eines Jahres zu verdoppeln. Bis Ende 2020 wollten sie wieder "Zustimmungswerte von 30 Prozent und vielleicht mehr" erreichen, sagte Esken der SPD-Zeitung "Vorwärts".

Derzeit kommt die SPD in Umfragen auf rund 15 Prozent. Gelingen soll das laut Walter-Borjans, indem wichtige sozialdemokratische Projekte auch über den Koalitionsvertrag hinaus umgesetzt würden. "Wir dürfen die Dinge, die neu auf die Tagesordnung gekommen sind, nicht kleinmütig angehen", sagte er etwa mit Blick auf den Klimaschutz.

Wenn die SPD wieder höhere Zustimmungswerte habe, stelle sich auch wieder die Frage nach einer Kanzlerkandidatur, sagte Esken. Dann habe die SPD "natürlich den Anspruch, wieder eine Regierung anzuführen". Diese Debatte müsse aber geführt werden, wenn Wahlen anstehen.

Esken und Walter-Borjans sollen am Freitag auf dem SPD-Parteitag offiziell an die Parteispitze gewählt werden. Die Zustimmung gilt nach dem Mitgliederentscheid als sicher.

Bereits einen Tag vor dem Parteitag legt die SPD-Führung letzte Hand an ihren Antrag zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Der Parteivorstand soll den Entwurf am Donnerstagvormittag billigen. Esken und Walter-Borjans hatten das Papier nach dem gewonnenen Mitgliederentscheid in den vergangenen Tagen mit dem SPD-Präsidium überarbeitet. Unter anderem wollten die GroKo-Skeptiker festlegen, über welche Themen und Forderungen die SPD mit CDU und CSU erneut sprechen will.

Hohe Hürden stellt die Parteiführung in einer vorläufigen Antragsversion, die der dpa vorliegt, allerdings nicht. So wird nicht die sofortige Aufgabe der "Schwarzen Null" verlangt - es heißt lediglich, stetige Investitionen dürften nicht "an dogmatischen Positionen" wie einer schwarzen Null scheitern. Die Aufgabe eines ausgeglichenen Haushalts gilt für die Union als unannehmbar. Die SPD-Führung betont in dem vorläufigen Entwurf: "Weder der Verbleib in einer Koalition noch der Austritt aus ihr sind ein Selbstzweck."

"Fraktionen befinden sich im tiefen Winterschlaf"

Indes fordern Politiker auf verschiedenen Ebenen der Partei mit Hinblick auf die Zukunft der Bundesregierung eine klare Linie. Die Parteilinke Hilde Matheis etwa dringt auf eine klare Entscheidung ...

