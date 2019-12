(Meldung um weitere Angaben aus der Unternehmenspräsentation ergänzt) Basel (awp) - Novartis lässt am Investorentag Zahlen für sich sprechen. Eine umfangreiche und breite Pipeline soll das zukünftige Wachstum des Pharmakonzerns sichern. Wie der Konzern am Donnerstag vor der Investorenveranstaltung am Nachmittag mitteilte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...