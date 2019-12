Nach den jüngsten Kursgewinnen verliert der Dax an Schwung. Hauptgesprächsthema unter Anlegern bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China.

Am heutigen Donnerstag startet der deutsche Leitindex mit einem leichten Plus von 0,01 Prozent bei 13.144 Punkten in den Tag.

Neue Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit hatten dem Dax am Mittwoch Aufwind beschert und ihn über die 13.100 Zähler gebracht. Zum Handelsschluss lag der deutsche Leitindex bei 13.141 Zählern und damit 1,2 Prozent beziehungsweise 151 Punkte im Plus.

Noch am Dienstag wurde die Stimmung zwischen den USA und China gänzlich anders gedeutet. Die Aussage von Donald Trump, er könne sich vorstellen, dass ein Abkommen mit China auch erst nach der Präsidentschaftswahl 2020 abgeschlossen werde, hatte für schlechte Stimmung an den weltweiten Börsen gesorgt.

China beharrt auf einen Abbau der Zölle als Bedingung für einen Handelsvertrag mit den USA. Beide Seiten stünden in engem Kontakt, sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag in Peking. Die Verhandlungen über die erste Phase des Handelsabkommens sollten eigentlich schon im November beendet werden. Ansonsten könnten am 15. Dezember wie angekündigt neue US-Strafzölle auf chinesische Waren in Kraft treten.

Das Thema wird Börsianer im Tagesverlauf weiter beschäftigen. Unabhängig davon stehen im Tagesverlauf einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hierzu gehören die Auftragseingänge der deutschen Industrie, die europäischen Einzelhandelsumsätze sowie die Auftragseingänge langlebiger US-Güter.

Die wachsende Hoffnung auf einen Wahlsieg der regierenden Konservativen und einen geordneten Brexit lockt immer mehr Anleger in das Pfund Sterling. Die Währung gewinnt 0,3 Prozent und ist mit 1,1858 Euro so teuer wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren.

Die deutsche Industrie hat im Oktober wegen der schwachen Inlandsnachfrage ein unerwarteten Auftragsrückgang verzeichnet. Das Neugeschäft schrumpfte um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.

Im September hatte es noch ein Wachstum von revidiert 1,5 (bisher 1,3) Prozent gegeben. "Die Konjunktur im Verarbeitenden Gewerbe ist nach wie vor geschwächt", stellte das Ministerium fest. Der Ausblick auf das Jahresschlussquartal bleibe somit für die Industrie "noch verhalten".

Schwächere Weltkonjunktur, Handelskonflikte und Brexit-Chaos haben die exportabhängige Industrie zuletzt in die Rezession gedrückt ...

