Der Kurs der Münchener Rück hat ein ausgedehntes Aufwärtsmomentum hinter sich, wie es in dieser Form in den nächsten 3 Wochen nicht prolongierbar ist. Es besteht eine "Fallhöhe" bis zurück auf 245 Euro, was mit einem gehebelten Mini Future ausgenützt werden kann und 46% Rendite abwerfen könnte. Zwei Aspekte bestimmen den zukünftigen Erfolg der Münchener Rückversicherung maßgeblich. Einerseits sorgt der Rückkauf von Aktien für einen steigenden Anteil, den jeder Anteilseigner am Konzern hält, andererseits ...

