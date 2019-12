Wachsende politische Spannungen erschweren eine Lösung im US-Handelskonflikt mit China. Nun drängt die Volksrepublik auf einen Abbau der Strafzölle.

China beharrt auf einen Abbau der Zölle als Bedingung für einen Handelsvertrag mit den USA. Beide Seiten stünden in engem Kontakt, sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag in Peking. Die Verhandlungen über die erste Phase ...

