++ Anleger spekulieren auf Durchbruch beim Handelsstreit ++ EURUSD in schwieriger technischer Lage ++ DE30 am Dienstag orientierungslos ++Ermutigende Zollnachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China verleihen den globalen Aktienmärkten weiter Auftrieb. Die Financial Times berichtete am Montag davon, dass die USA die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 112 Mrd. USD in Betracht ziehen. Von Peking werden ...

