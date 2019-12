Mitte November berichtete der Automobil-Zulieferer Schaeffler, dass man auch in Zukunft in der Formel E mit Audi zusammenarbeiten werde: Die gemeinsame Entwicklung des Audi e-tron FE07 für die im Herbst 2020 startende siebte Saison sei bereits gestartet, hieß es. Seit dem Debüt der elektrischen Serie im Jahr 2014 sei Schaeffler Technologiepartner des Teams, das mit 40 Podiumsplätzen Maßstäbe gesetzt habe. Doch an der Erfolgsgeschichte ist ein weiterer Partner beteiligt, mit dem Schaeffler auch in ... (Achim Graf)

