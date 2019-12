Nach Kursverlusten direkt nach dem Handelsstart, der DAX verliert 45 Punkte bzw. 0,4 Prozent bis auf 13.095 Zähler, kehren die Käufer zurück und sorgen dafür, dass das deutsche Leitbarometer wieder zurück ins Plus klettert. Das bisherige Tageshoch liegt bei 13.188 Punkten, aktuell liegt der DAX noch 0,15 Prozent im Plus bei 13.157 Zählern. Weiterhin Hauptthema am Markt ist eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, die Anfang letzter Woche in greifbarer Nähe..

