Das Magazin nennt zwei Studien des deutschen Agrarökonomen Michael Schmitz, der unter anderem auch als Sachverständiger für das Bundeslandwirtschaftsministerium und als Gutachter für die Deutsche Forschungsgemeinschaft arbeitete. In den Studien behandelt Schmitz den wirtschaftlichen Nutzen von Glyphosat. In der Untersuchung von 2011 kommt er zu dem Urteil, ein Verzicht auf Glyphosat hätte in der EU wirtschaftliche Verluste im Wert bis 1,4 Mrd. US-Dollar zur Folge. Eine Studie von 2015 beschreibt das Mittel auch ökologisch als sinnvoll, da es Ackerböden schone und den CO2-Ausstoß senke.

Die bei diesen Studien erfolgte Mitfinanzierung durch Monsanto gab Schmitz nicht an. Darüberhinaus präsentierten er und die Ko-Autoren der ersten Studie ihre Arbeit als Vertreter der Justus-Liebig-Universität Gießen, an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...