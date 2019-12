Das Klima lässt sich retten. Aber nicht mit Verzicht auf Inlandsflüge, Fleisch oder Prämien für E-Auto-Käufer. Über Dogmen der politischen Korrektheit in der Klimadebatte - und die Vorzüge des Marktes.

Es gab Zeiten, da wäre es für die drei Volkswagen-Mitarbeiter eine Ehre gewesen, beim Geschäftstermin in Düsseldorf mit dem Firmenwagen vorzufahren. Heute reisen zwei mit der Bahn an. Und der Dritte mit einem schlechten Gewissen. "Klar", sagt er, "wir sollen wegen des Klimas möglichst aufs Flugzeug verzichten. Aber manchmal reicht die Zeit halt nicht." Würde er beim Fernsehsender Tele 5 oder dem Energieanbieter Naturstrom arbeiten, wäre es mit seiner Flugscham nicht getan. Dort entsagt man inzwischen, wie in vielen anderen Firmen, prinzipiell dem Kurzstreckenflug.

Flugzeuge sind Klimakiller, heißt es. Daher entwickelt die Politik viel Ehrgeiz, um sie vom Himmel zu holen. Die Regierung päppelt die Bahn mit Subventionsmilliarden zum Lufthansa-Fighter. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will Billigflieger mit Steuern belegen. Die Junge Union regt an, den Transrapid aus dem Museum zu holen. Und Bernd Riexinger, Parteichef der Linken, fordert, die Fluggesellschaften zu verstaatlichen.

Das ist verdammt viel Wirbel - um fast nichts. Selbst, wenn alle im Inland fliegenden Passagiere auf die Bahn umsteigen würden, würden die CO2-Emissionen Deutschlands nur um 0,08 Prozent sinken, ergeben Recherchen der WirtschaftsWoche. Das Abschalten eines einzigen, kleinen Kohlekraftwerks nützte dem Klima viel mehr.

Klimapanik? Symbolpolitik? Realitätsverlust? Die Klimadebatte läuft aus dem Ruder. Wir Deutsche streiten über Flugzeuge, Ölheizungen, Plastiktüten, Papierstrohhalme und Dieselantriebe - und schieben die entscheidenden Fragen von uns weg. Es regieren: das gute Gefühl und die politische Korrektheit, eine Notstandsrhetorik und Verzichtsaufrufe - auf Kosten einer Praxis, die den besten, marktförmigen Lösungen zum Erfolg verhilft. Kein Wunder, dass Deutschland im Klimapolitik-Ranking der Umweltorganisation Germanwatch hinter Brasilien, Ukraine und Ägypten auf Platz 27 rangiert.Der übereilte Atomausstieg? Bloß nicht dran rühren - obwohl Deutschland viel Strom braucht und es nicht absehbar ist, dass der steigende Bedarf mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Gentechnik? Kein Thema - obwohl sie den Bauern helfen würde, mit weniger Emissionen zu wirtschaften. Wäre es nicht tragisch, man müsste darüber lachen: Das Europäische Parlament ruft den Klimanotstand aus - und im Kanzleramt regiert das Denkverbot.

Und das 54 Milliarden Euro schwere Klimapaket der Bundesregierung? Ein psychologischer Trick, um die Deutschen zu beruhigen - aber ganz gewiss kein Maßnahmenkatalog, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), erwartet "eine geringe Lenkungswirkung" von dem "arg bunten Katalog aus Ordnungsrecht und Fördermaßnahmen". Homöopathische Kügelchen fürs kranke Klima. Obwohl eine schwere Operation ansteht.

Immerhin: Der Bundesrat fordert Nachbesserungen. Das Bundesverfassungsgericht könnte die niedrigen CO2-Preise noch kippen. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will 2020 einen ambitionierten Klimaplan präsentieren, der die deutschen Pläne marginalisieren könnte. Die WirtschaftsWoche hat daher Ökonomen, Wissenschaftler und Industrievertreter gefragt, wie Deutschland seine Klimaziele wirklich erreichen kann. Ihr Credo: Mehr Markt wagen! Und volle Konzentration auf die wirkungsvollsten Maßnahmen. Und hier sind sie: Sechs Imperative einer nachhaltigen Klima-Politik.

Verschont Verbraucher mit Klimaschutz!

Auch wenn die Deutschen viel Bio essen und Bahn fahren, werden die Klimaziele nicht erreicht. It's not the consumer, stupid! Die Politik darf nicht Subventionsmilliarden verschwenden. Sie muss den richtigen Rahmen setzen.Bahn-Chef Richard Lutz kann sein Glück nicht fassen. 86 Milliarden Euro will der Bund bis 2030 in die Deutsche Bahn stecken, 20 Milliarden mehr als bisher geplant. Auch sinkt die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrtickets ab 2020 von 19 auf 7 Prozent. Und das nur, damit die Bahn dem Auto und dem Flieger Kunden abjagt. Ein "starkes Signal für die Schiene", frohlockt Lutz. Und das "größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der über 180-jährigen Bahn-Geschichte".

Auch viele Deutsche freuen sich über den warmen Subventionsregen: Zugfahren ist grün, also prima - eine gute Nachricht für das Klima. Aber stimmt das überhaupt? Sind die Weichen wirklich richtig gestellt: weg vom Inlandsflug, hin zum ICE-Metropolen-Verkehr? Das Angebot ist da - jetzt muss der Bürger es nur noch annehmen?

Wenn es so einfach wäre.

Laut Umweltbundesamt verursacht die Eisenbahn im Fernverkehr 38 Gramm CO2 pro Person und Kilometer - bei Inlandsflügen seien es 214 Gramm, also mehr als fünf Mal so viel. Doch wie kommen die Zahlen des Amtes zustande? Geht man nur vom Spritverbrauch aus, verursacht ein Flug im Schnitt 107 Gramm. Das Amt verdoppelt den Wert, etwa weil die Abgase der Flieger Kondensstreifen erzeugen -und weil aus den Kondensstreifen Schleierwolken werden, die das Klima stärker schädigen können, als das ausgestoßene CO2. Und ja: Bei interkontinentalen Flügen in großer Höhe geht diese Rechnung auf. Nicht aber bei vielen Inlandsflügen. In niederen Höhen fallen die Außentemperaturen meist nicht unter minus 42 Grad. Ist es zu warm, bilden sich keine Kondensstreifen, sagt Robert Sausen vom Institut für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).Keine Kondensstreifen, keine rechnerische Verdopplung des CO2-Ausstoßes - und schon ist das Flugzeug im Inlandsverkehr kein übler Klimakiller mehr. Mehr noch: In der um den Faktor Kondensstreifen bereinigten CO2-Bilanz rangiert das Flugzeug vor dem Auto (140 Gramm). Und der Champion ist nicht die Bahn, sondern der Fernbus (32 Gramm). Mehr Physik, weniger Politik - würde Deutschland rational regiert, ließe sich das Klima mit null Subventionsmilliarden besser retten. Denn wie wirkte sich ein Komplettausstieg aus dem Flugverkehr aus? Rechnet man mit 107 Gramm pro Personenkilometer im Flugzeug, verursachen 25 Millionen Inlandspassagiere jährlich rund eine Million Tonnen CO2. Verteilten sie sich auf die Bahn, würden die Emissionen um 0,7 Millionen Tonnen sinken - das sind gerade mal 0,08 Prozent der deutschen Gesamtemissionen (866 Millionen Tonnen). Zum Vergleich: Deutschlands Kohlekraftwerke blasen jährlich rund 240 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Schon die Abschaltung eines der kleinsten Kohlekraftwerke würde der Klimabilanz fünf Mal mehr dienen als ein Komplettumstieg der Deutschen vom Flieger auf die Bahn.

Ähnlich marginal sind die Effekte, die von umweltbewussten Verbrauchern ausgehen: die keine Pappbecher benutzen, ihre Öl- heizung austauschen, vom Diesel auf einen Hybrid umsteigen. Dem Klima hilft's - nur im klitzekleinen Nachkommabereich. Fazit: Verbraucher ...

