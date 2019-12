Aurora Cannabis hat nun wieder einen jener Tage eingestreut, an dem es Hoffnung auf Besserung der Situation geben soll. Die Aktie gewann am Donnerstag immerhin 1,1 % dazu und stellt sich nun als resistent gegen den sofortigen Absturz dar. Allerdings sollten Short-Investoren nach Meinung von Analysten bei diesem Wert unverändert die besseren Aussichten haben. Denn: Aurora Cannabis verläuft im sehr klaren Abwärtstrend. Stimmungen schlecht Die Stimmung unter den Konkurrenzunternehmen an sich ist bereits ... (Frank Holbaum)

