Evotec könnte jetzt trotz der kürzlich hier schon vermeldeten Bewegungen auf der Short-Seite wieder den Ausbruch nach oben schaffen oder geschafft haben. Nun hat die Aktie die Marke von 20 Cent klar nach oben überwunden und damit die Voraussetzungen für ein schnelles Comeback in den Aufwärtstrend hergestellt. Konkret: Die Aktie kann nach diesen Hinweisen auf Basis der jüngst vermeldeten Kooperationen endlich wieder den Aufwärtstrendwechsel in charttechnischer wie auch in technischer Sicht avisieren. ... (Frank Holbaum)

