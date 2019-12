Kryptoszene.de Analyse zeigt: Hunderttausende Kilogramm Cannabis lagern ungenutzt / Markt verkauft nur ein Zehntel der Produktionsmenge / Diskrepanz zwischen gelagertem und verkauftem Marihuana wird immer größer Die Daten des "Government of Canada" zeigen auf, dass im August 2019 328.187 Kilogramm Cannabis in Kanada eingelagert waren. Im gleichen Zug wurden in diesem Monat allerdings nur 12.917 Kilogramm verkauft. Zudem nimmt die Kluft zwischen den Lagerbeständen Monat für Monat beträchtlich zu: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...