Banken stehen vor großen Herausforderungen: Bis 2030 wird fast jede zweite Filiale schließen. Für mehr Kundenbesuche veranstalten manche Grillseminare oder eSport-Events. Verlieren Bankfilialen ihre Daseinsberechtigung?

Die Bargeldliebe der Deutschen begünstigt weiße Flecken auf der Landkarte des digitalen Bezahlens. Wer das nötige Kleingeld nicht parat hat, gerät an so mancher Ladenkasse in unangenehme Situationen. Zum Glück gibt es in Deutschland dank einer hohen Filialdichte mitunter die meisten Anlaufstellen für Bankkunden in Europa. Doch damit könnte es bald vorbei sein, denn die Geldhäuser schließen seit Jahren kleine Geschäftsstellen.

2018 gab es in der Bundesrepublik rund 29.700 Bankfilialen - bis 2030 wird sich ihre Zahl laut einer Analyse der Strategieberatung Oliver Wyman nahezu halbieren. Allerdings würden zugleich über 40 Prozent der darin Befragten ihre Bank wechseln, sollte ihre Stammfiliale schließen. Laut der Studie stehen für die Banken damit allein bis 2025 rund sechs Milliarden Euro an Kundenerträgen auf dem Spiel. Folglich dürften auch die Geldhäuser Interesse am Erhalt der einzelnen Standorte haben - was steckt also hinter dem Filialsterben?

Banken stehen unter hohem Druck

Die Ausdünnung der Filialnetze hat sich innerhalb der letzten Jahre deutlich beschleunigt. Während in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesrepublik rund 12.000 Filialen geschlossen wurden, werden laut der Analyse bis 2025 weitere 10.000 verschwinden. "Die Zahlen klingen zunächst alarmierend, sie sind jedoch eine logische Konsequenz aus der zunehmenden Digitalisierung sowie des anhaltenden Kostendrucks", erklärt René Fischer, Bankexperte und Partner bei Oliver Wyman. Auch wegen der langanhaltenden Niedrigzinsphase müssen Banken ihre Kostenstrukturen optimieren. Ein gängiges Mittel zur Einsparung sind Konsolidierungen, also die Zusammenlegung von Standorten, um deren Effizienz zu erhöhen. Typischerweise dünnen Banken dabei die Filialnetze aus. Denn besonders an kleinen Geschäftsstellen hängen hohe Kosten: Neben dem Betrieb der Geldautomaten fallen Personalkosten und Raummiete an. Zugleich kommen immer weniger Kunden für Serviceleistungen wie Überweisungen in die Filialen.

Die Wyman-Analyse führt das auf die Digitalisierung zurück: Zwar werde Onlinebanking nur von 59 Prozent der Kunden genutzt, doch immer mehr Kunden seien bereit, Finanzdienstleistungen digital abzuwickeln. Je mehr sich dieser Trend verstärkt, desto weniger ...

