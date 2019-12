Das universelle Sicherheitsrelais XPSU von Schneider Electric punktet mit Multifunktionalität: Es deckt eine Vielzahl relevanter Sicherheitsfunktionen ab und ermöglicht eine Einbindung in Industrie 4.0-Lösungen. Die gewünschte Sicherheitsanwendung und die Start-Funktion lassen sich einfach über die frontseitigen Drehschalter einstellen. Die Verwendung einer All-in-one-Lösung verringert die Anzahl an zu bevorratenden Produkten erheblich. Das Ergebnis: Mehr Kosteneffizienz in der Lagerlogistik. Ein weiteres Plus: Das universelle Sicherheitsrelais reduziert Ausfallzeiten durch eine ausführliche Diagnoseinformation. ...

