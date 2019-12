Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re wird in Zukunft die Rechnungslegung grundlegend umstellen. Die Gruppe wechselt im Jahr 2024 vom Rechnungslegungsstandard US-GAAP auf die internationalen IFRS-Regeln. Swiss Re werde für ihre konsolidierte Konzernrechnung per 1. Januar 2024 den International Financial Reporting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...