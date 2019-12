Aramco sorgt mit einem Emissionsvolumen von 25,6 Milliarden Dollar für einen neuen Rekord. Ein Selbstläufer war der Börsengang allerdings nicht.

Glutroter Sand umgibt den "Empty Quarter" genannten südöstlichen Zipfel Saudi-Arabiens. Ein Gewirr aus Rohren läuft in einer Aufbereitungsanlage 800 Kilometer von Saudi Aramcos Konzernzentrale in Dhahran entfernt im Wüstensand zusammen. Zehntausende Lampen lassen das riesige Bauwerk aus edelstählernen Kesseln, hochhausgroßen Tanks und viele Hundert Meter langen Röhren auch nachts taghell erstrahlen.

Knapp 1500 Meter unter der Erde lagern geschätzte 14 Milliarden Barrel Rohöl und machen das Schaiba-Ölfeld zu einem der "Super-Giganten", wie die zehn weltweit größten Vorkommen genannt werden. Saudi Aramco hat gleich mehrere davon.

Eine Million Fass Öl pumpt der weltgrößte Ölkonzern allein in Schaiba täglich aus dem Wüstensand - etwa ein Zehntel seiner aktuellen Produktion. Von Reserven über 226,8 Milliarden Barrel Rohöl spricht Aramco in seinem 658-seitigen Prospekt zum Börsengang. Das entspricht einem Anteil von mehr als einem Fünftel der weltweiten Ölreserven und bietet eine Perspektive, die nun viele Anleger lockt.

Schon früh zeichnete sich ab, dass das Interesse der Investoren an einem Börsengang von Saudi Aramco groß genug sein würde, um den Sprung auf den Aktienmarkt auch wirklich zu wagen. In einem ersten Schritt bietet der Ölriese 1,5 Prozent seiner Unternehmensanteile zum Kauf an.

Bereits bis Freitag vergangener Woche hatten nach Angaben der saudi-arabischen Investmentbank Samba Capital, die den Börsengang maßgeblich organisierte, institutionelle und private Investoren Gebote über 44,3 Milliarden Dollar eingereicht. Insgesamt gingen während der 18-tägigen Zeichnungsfrist Kaufaufträge für Aramco-Aktien im Wert von 119 Milliarden Dollar ein.

Allein 4,9 Millionen private Investoren aus Saudi Arabien hatten Anteilsscheine über umgerechnet 12,6 Milliarden Dollar geordert. Für deutsche Privatanleger bestand nur die Möglichkeit, sich an Saudi Aramco über Fonds zu beteiligen.

Die Aktien des Erdölriesen kommen nun am oberen Ende der angekündigten Preisspanne auf den Markt, wie der Konzern am Donnerstagabend bekanntgab: Die Papiere werden zu je 32 Riyal ausgegeben, was umgerechnet rund 8,53 Dollar entspricht.

Für den saudischen Kronprinzen und faktischen Herrscher Mohammed bin Salman, kurz MBS genannt, ist die Platzierung an der Börse Tadawul in Riad ein wichtiger Achtungserfolg. Denn Saudi Aramco gelingt mit einem Emissionsvolumen von 25,6 Milliarden Dollar der größte Börsengang aller Zeiten. Seit 2014 hielt der chinesische Internetriese Alibaba mit 25 Milliarden Dollar diesen Rekord.

Mit dem Initial Public Offering, oder IPO, wie Kapitalmarktprofis Börsengänge nennen, wird Saudi Aramco nun zum wertvollsten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 1,71 Billionen Dollar. Das ist zwar deutlich weniger als die von MBS lange Zeit angestrebten zwei Billionen Dollar.

Dennoch verdrängen die Saudis mit dem Ergebnis der Aktienemission die amerikanischen Technologieriesen Microsoft und Apple von der Spitze der Börsenliga. Sie sind beide rund 1,2 Billionen Dollar schwer.

Strategische Bedeutung für Saudi-Arabien

