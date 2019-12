Die USA bezeichnen die jüngsten Demonstrationen im Iran als "schlimmste politische Krise für das Regime seit 40 Jahren". "Viele, viele hundert" Menschen seien gestorben.

Iranische Sicherheitskräfte haben bei den jüngsten Protesten in dem Land nach Angaben der US-Regierung möglicherweise mehr als 1000 Menschen getötet. Wegen der Abschaltung des Internets sei es schwierig, eine exakte Opferzahl zu ermitteln, sagte der Sondergesandte des Außenministeriums für den Iran, Brian Hook, am Donnerstag in Washington. "Es scheint, dass das Regime seit Beginn der Proteste mehr als 1000 iranische Bürger ermordet haben könnte."

Hook fügte hinzu: "Wir wissen sicher, dass es viele, viele Hundert waren." Viele Tausende seien verletzt und rund 7000 Demonstranten festgenommen worden. Die US-Regierung fordere die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen.

US-Präsident ...

