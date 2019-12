Nach langen Beratungen sind die 14 Mitgliedstaaten zu einer Vereinbarung gekommen, wie Opec vermeldet. Am Freitag beraten noch die Minister der "Opec+"-Runde.

Die 14 Mitgliedsstaaten des Ölkartells Opec haben sich nach stundenlangen Beratungen in Wien auf ihre künftige Strategie geeinigt. "Ja, wir haben eine Vereinbarung", sagte der iranische Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh am Donnerstag nach den Verhandlungen in Wien. Details über mögliche Förderkürzungen oder die Dauer der Vereinbarung verriet er nicht, eine Pressekonferenz wurde kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...