Zur belektro 2020, die vom 3. bis 5. November 2020 in Berlin stattfindet, wird die Hallenaufteilung überarbeitet. »Mit dem neuen Hallenkonzept bieten wir dem Fachpublikum in jeder Halle den gesamten Kosmos der Elektrotechnik an«, sagt Projektleiterin Annick Horter. Jede Halle bietet ein Vollsortiment aller elektrotechnischen Produktgruppen. »Für Besucher bedeutet das: ein schneller Marktüberblick und kurze Wege«, erklärt Horter. Die belektro wird 2020 wie in den vergangenen Jahren in den Hallen 1.2, 2.2, 3.2 und 4.2 auf dem Berliner Messegelände stattfinden.Das neue Konzept hat die Messe Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...