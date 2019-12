Die Anleger in Fernost blicken zum Wochenschluss optimistisch auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vormittagshandel liegen die Indizes im Plus.

Ermutigende Äußerungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben die Anleger am Freitag an die asiatischen Börsen gelockt. Die jüngsten Aussagen Trumps, wonach sich die Handelsgespräche mit China "in die richtige Richtung bewegten", sorgten bei den Investoren für Zuversicht, sagten Börsianer.

Zwar würden sich einige Handelsteilnehmer vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten mit größeren Engagements zurückhalten, betonte Yasuo Sakuma, Chief Investment Officer bei Libra Investments. "Aber die Stimmung ist eindeutig positiv."

Die Börse in Tokio legte am Freitag zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Verlauf um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...