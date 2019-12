Die deutschen Premium-Autohersteller legen ihre Absatzzahlen vor und die Opec spricht über künftige Fördermengen. Was für Anleger heute wichtig wird.

Der deutsche Leitindex notiert am Freitag vorbörslich leicht im Plus, laut außerbörslichen Handelsplattformen. Nach einem insgesamt zähen Handelstag driftete der Dax am Nachmittag in die Verlustzone und stand zum Börsenschluss mit 0,65 Prozent bei 13.054,80 Punkten im Minus.

"Die Börsen werden von der Politik gerade an der kurzen Leine gehalten", kommentierte CMC-Marktexperte Jochen Stanzl die Lage an den Märkten. Allein ein Blick auf die bisherige Handelswoche bestätigt das: So hatten am Montag und Dienstag eine Verschärfung der weltweiten Handelskonflikte und belastende Aussagen von US-Präsident Donald Trump starke Aktienverkäufe ausgelöst. Am Donnerstag blieb es ruhig.

Anleger dürften die neuen Absatzzahlen der deutschen Autohersteller interessieren. Zudem treffen sich deutsche Top-Manager mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch wenn die Teilnehmerliste nicht veröffentlicht wird, soll unter andern Siemens vertreten sein.

1 - Vorgabe aus den USA

Der US-Handelsstreit mit China hat am Donnerstag das Geschehen an der Wall Street dominiert, obwohl es praktisch keine Neuigkeiten zu dem Konflikt gab. Nach frühen Kursgewinnen ging den US-Börsen bald die Puste aus.

"Es gibt keine Nachrichten zum Handelskrieg, das ist es", sagte Randy Frederick, Vize-Chef für Handel und Derivate bei der Finanzfirma Charles Schwab. "Solange wir keine gute oder schlechte Geschichte bekommen, die den Markt in die eine oder andere Richtung treibt, könnten wir auch eine ganze Weile auf diesem Niveau verharren." Zum Ende des Handels gab es für die großen Börsenbarometer nur hauchdünne Gewinne.

So erhöhte sich der Leitindex Dow Jones um 0,1 Prozent auf 27.677,79 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ebenfalls 0,1 Prozent auf 8.570,70 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3.117,43 Punkte zu. In Frankfurt ging der Dax mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 13.054 Zählern aus dem Handel.

2 - Handel in Asien

Ermutigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...