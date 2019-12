"Schubladendenken" kann einen auch voranbringen. Wenn es nämlich darum geht, den Stress im Job abzulegen. Das ist ein erster genialer Baustein, um nach Feierabend und an freien Tagen zur Ruhe zu kommen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Zuhause. Wochenende. Frühstück:"Was hast du denn wieder diese Falte auf der Stirn?""Nix.""Komm! Irgendwas ist doch.""Ach, hab gerade an den Job gedacht."

Geben Sie es zu: Diese Art von Dialog haben Sie so oder ähnlich auch schon geführt. Wenn einem entweder unterschwellig die ganze Zeit irgendwas Blödes aus der Firma auf der Seele liegt. Oder wenn uns ein verdrängter Gedanke plötzlich wie ein wilder Tiger aus dem Hinterhalt anspringt.

Stress im Job, die Chefin setzt uns unter Druck, wichtige Arbeitsschritte nicht bis zum Wochenende erledigt, eine diskrete E-Mail ging an den falschen Verteiler und ist jetzt Flurgespräch.

Das wurmt, das lässt die Gedanken kreisen. Und dann soll man bitte schön die freie Zeit an Weihnachten genießen? Gemütlich Plätzchen knabbern, entspannt den Baum schmücken, mit den Kindern ihr neues Spielzeug ausprobieren? Wie denn, wenn es innen drin kocht und brodelt?

Indem Sie im Kopf klar Schiff machen. Wenn Sie die "Karriereleiter"-Kolumne hier häufiger lesen, dann wird es Ihnen nicht neu vorkommen, wenn ich sage: Es zählt die innere Haltung. Manipulieren wir sie so, dass das, was uns quält, im Idealfall sogar Glücksgefühle auslöst. Und das geht! Gehen wir es heute mit dem ersten Baustein an:

Räumen Sie Ihren "inneren Desktop" auf

Wenn wir im Büro unseren Computer hochfahren und als erstes liegt vor uns ein Desktop mit einem Haufen von Textdateien, Fotos, PDF, Tabellen und Präsentationen, dann ist die erste Herausforderung des Tages: das Chaos gekonnt ignorieren.Wenn es Ihnen aber irgendwann nicht mehr gelingt, Wichtiges und Aktuelles aus dem Gewühl herauszupicken, wächst das Bedürfnis: Mein Gott, ich muss jetzt erstmal meinen Desktop aufräumen.Am Ende haben Sie dann eine neue klare Struktur auf Ihrem Desktop und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unverstellte Sicht auf das hübsche Hintergrundbild.

Und diesen Blick auf das Schöne können Sie auch in Ihrem Kopf schaffen. Durch eine übersichtliche gedankliche Anordnung nach Priorität der Themen, die Sie bedrücken, um den Schlaf bringen, inspirieren oder motivieren.

Mir hilft es seit Jahren, meine alltäglichen Herausforderung im Job, aber auch im Privaten, gedanklich wie auf einem inneren Desktop vor meinem geistigen Auge zu ordnen.

Statt eines diffusen Eindrucks von all den Herausforderungen im Alltag eine klare Übersicht über alles, was das Leben ausmacht. Das Gute daran ist: Wenn Sie in Ihrem Kopf Themen-Ordner anlegen, können Sie diese nach Belieben öffnen, aber auch schließen, in Unterordner packen und sogar: löschen.

Legen wir los. Das macht Spaß!

Schritt 1: Suchen Sie sich einen Desktop-Hintergrund ...

