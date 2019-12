Am Nikolaustag herrscht freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Viele Anleger halten sich aber vor dem entscheidenden Termin mit Engagements zurück.

Der Dax startet sehr freundlich in den Handel. In der ersten Handelsstunde liegt der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Plus und notiert bei 13.090 Zählern. Noch am gestrigen Donnerstag hatte des deutsche Börsenbarometer 0,7 Prozent verloren und ging bei einem Schlussstand von 13.054 Punkten aus dem Handel.

Mal wieder sind es die Wendungen im Handelsstreit, die die Kurse beeinflussen. Der Markt wartet dringend auf Hinweise in Sachen Strafzölle auf chinesische Waren. Treten die am 15. Dezember in Kraft oder kommt es zu Verzögerungen?

Klar ist seit gestern: China schraubt seine Forderungen zurück. Nun fordert das chinesische Handelsministerium nur noch, dass ein Phase-1-Deal unter der Bedingung von "Zollsenkungen" erreicht werden könnte. Vorher war noch eine "zweistufige Zollaufhebung" notwendig. Niedrigere Zollsätze anstatt einer vollständigen, stufenweisen Rücknahme der Zölle klingt schon sanfter.

Und US-Sicherheitsberater Robert O'Brien beruhigt am heutigen Morgen die Märkte weiter. Er habe mit dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gesprochen. Demnach befänden sich die USA kurz vor der Unterzeichnung eines Phase-1-Deals.

Die Folge: Die Börse in Tokio legte am Freitag zu, ebenso die Indizes an den Märkten in Shanghai und Shenzen. Auch am Währungsmarkt kehrte nach diesen Meldungen Ruhe ein, In den Tagen zuvor hatte das Währungspaar Dollar/Yuan vergleichsweise wilde Schwankungen erlebt.

Auch der Blick auf die Schwankungen beim Dax lohnen sich derzeit. Zwar schafft es US-Präsident Trump mit seinem Handels-Konfrontationskurs ständig, die Finanzmärkte kalt zu erwischen. Schließlich wollen sich die Investoren ihre bislang ausgezeichnete Jahresperformance nicht kaputtmachen lassen.

Doch der VDax, das Angstbarometer der Börse, zeigt ein anderes Bild. Der Wert von 16 ist im historischen Vergleich sehr niedrig. Erst ab einem von über 20 Werte spricht man von Nervösität an den Märkten.

Der VDax wird anhand des Handels mit Terminkontrakten an der Frankfurter Terminbörse Eurex berechnet und zeigt damit an, welche Kursschwankungen die Anlageprofis in den kommenden Handelswochen erwarten.

Die Entwicklung des Ölpreises könnte heute ein wichtiges Thema werden. Denn die Ergebnisse eines Treffens des Ölkartells Opec mit verbündeten Ölstaaten stehen im Lauf des Tages an. Die Verhandlungen laufen bislang offenbar sehr zäh.

Bislang treten die Ölpreise noch auf der Stelle. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 63,28 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...