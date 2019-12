OTI Greentech hat sämtliche Wandel-TSV im Gesamtbetrag von 2,9 Mio. EUR in neue OTI-Stammaktien gewandelt. Die Wandlung ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entschuldung der Gesellschaft und die geplante Übernahme der KMI Cleaning Solutions. Heute außerdem in den News: Neue Deutsche-Rohstoff-Anleihe startet in den Börsenhandel und UniDevice-Debütanleihe ist noch bis zum 12. Dezember in der Zeichnung. ...

