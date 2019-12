Die Münchner profitieren vom China-Geschäft und der SUV-Nachfrage. Der weltweite Absatz hat zuletzt zugelegt - trotz des schwächelnden Heimatmarktes.

Die weiter steigende Nachfrage nach Stadtgeländewagen und gute Verkaufszahlen in China haben dem Autobauer BMW im November Schub verliehen. Weltweit setzte der Dax-Konzern von seiner Stammmarke 194.690 Autos ab und damit 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie BMW am Freitag in München mitteilte.

Der trotz der Branchenflaute nach wie vor gute Lauf im wichtigsten ...

