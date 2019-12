++ Zeit bis zur nächsten US-Zollrunde ist knapp ++ EURUSD ignoriert schwache Industriedaten aus Deutschland ++ DE30 kämpft an Marke von 13.100 Punkten ++Die Wall Street verbuchte am Donnerstag leichte Gewinne, da die Anleger verhalten optimistisch gegenüber einem Handelsdeal zwischen den USA und China bleiben. Der chinesische Handelsminister Gao Feng sagte, dass die Verhandlungsführer in "enger Kommunikation" stehen und bot Gewissheit, dass die Gespräche auf dem richtigen Weg seien. "Die ...

