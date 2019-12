In unserer Analyse vom 03.12.19 Daimler erneut an der Unterstützung - Dritte Kaufgelegenheit? hatten wir bereits über die charttechnische Situation des DAX-Konzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet. Die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) war in den letzten Handelstagen hart umkämpft, nun droht der Kurs nach unten auszubrechen. Dies wäre per se ein neues Verkaufssignal, in der Folge muss somit mit weiteren Kursabgaben gerechnet werden. ...

