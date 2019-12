Strafe für HTI: Die FMA hat wegen der verspäteten Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gegen einen verantwortlichen Geschäftsleiter der HTI High Tech Industries AG eine Geldstrafe in der Höhe von 3.000 Euro verhängt. Das Straferkenntnis ist laut FMA nicht rechtskräftig. Und nochmals FMA: Laut FMA verwaltete die osterreichische Fondsindustrie per Ende September ein Fondsvermögen in Höhe von 189,2 Mrd. Euro, was einen Anstieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 15,4 Mrd. Euro oder 8,9 Prozent bedeutet. Dabei resultierten 898 Mio. aus Nettomittelzuflüssen, der große Rest entfiel auf Kursgewinne. Die stärksten Zuwächse entfallen auf Nachhaltigkeitsfonds nach dem österreichischen Umweltzeichen 49 (UZ49): ...

