Erfolg im zweiten Anlauf: Der Rückversicherer verkauft seine Tochtergesellschaft für 3,25 Milliarden Pfund an die britische Phoenix Group.

Im zweiten Anlauf gelingt dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re der Verkauf der Tochtergesellschaft ReAssure. Der Lebensversicherer geht für insgesamt 3,25 Milliarden Pfund in bar und Aktien an die britische Phoenix Group, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Beim Preis musste der Konzern damit keine Zugeständnisse machen.

Als Swiss ihre 75 Prozent-Beteiligung über einen Börsengang in London im Sommer abbauen wollte, lag das obere Ende der Preisspanne bei 3,3 Milliarden Pfund. Die Transaktion war schließlich am mauen Interesse der Großanleger gescheitert. Den Aktionären des weltweit zweitgrößten Rückversicherers winken nun höhere Ausschüttungen.

ReAssure ist auf die Verwaltung geschlossener Lebensversicherungs-Portfolios ...

