BNP Paribas: Deutsche Wohnen Unlimited LongDieser Unlimited Turbo Optionsschein auf Deutsche Wohnen hat einen Hebel von 10,31. Er wird ausgeknockt, wenn Deutsche Wohnen den Basispreis von 31,898 EUR erreicht oder unterschreitet. In diesem Fall verfällt der Schein wertlos und die BNP Paribas zahlt automatisch einen Restwert in Höhe von 0,001 Euro in vier Bankgeschäftstagen zurück. DE000PX32YJ9 Alle Infos zum Produkt Deutsche Bank X-markets: Gold WAVE XXL PutSpekulative Anleger, die eher short-orientiert sind, könnten mit einem WAVE XXL Put der Deutschen Bank (WKN DM8S76, aktueller Hebel 4,45, Barriere bei 1.757,40 US-Dollar) auf fallende Goldnotierungen setzen. DE000DM8S767 Alle Infos zum Produkt Erste Group: CS Memory Express Anleihe auf OMV AG 19-24Das ...

