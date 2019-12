Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 100.59 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +0,59%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: Athos Immobilien. Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 110.63 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +10,30%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: European Lithium, Signature AG, JJ Entertainment SE, Valneva SE VZ. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.12.)

Den vollständigen Artikel lesen ...