US-Arbeitsmarkt am Nachmittag von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Markt bleibt im Pendelmodus. Nach dem Verlust vom Donnerstag erholen sich die Kurse am Freitag. Auch die Handelsgespräche zwischen USA und China verlaufen im Pendelmodus. Derzeit bewegen sie sich "in die richtige Richtung" Zuversicht mag angebracht sein - Euphorie nicht: Am 15. Dezember schon könnten neue Strafzölle in Kraft treten. Auch an den Weltbörsen USA und Asien sind Anleger zurückhaltend. Die Kurse kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...