Der ungelöste Handelskrieg und hausgemachte Probleme bringen den Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ins Stottern. Kaum ein Deutscher hat den Aufstieg Chinas so unmittelbar verfolgt wie Peter Jungen.

Der Podcast der WirtschaftsWoche

"Next Generation": Es gibt viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber mit ihren Unternehmen, politischen Ideen und ökonomischen Visionen für die Zukunft Deutschlands eine entscheidende Rolle spielen. Was treibt diese jungen Frauen und Männer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...