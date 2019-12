Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per 30. September) von weiterhin guten Geschäften in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie profitiert und deutlich mehr verdient. Doch die Anleger haben den MDAX-Wert am Freitag auf ihrer Verkaufsliste.Unter dem Strich kletterte der Überschuss um rund 27 Prozent auf 160,6 Millionen Euro, wie das MDAX +0,71%-Unternehmen ...

