Die Jury hat den Tesla-Gründer vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen. Sein Glaube an die Menschheit sei wieder hergestellt, sagte Musk danach.

Der amerikanische Star-Unternehmer Elon Musk ist vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen worden, nachdem er einen Rettungstaucher als "pädophilen Kerl" bezeichnet hat. Die von US-Medien veröffentlichte Entscheidung einer Jury in Los Angeles am Freitag beendete einen kurzen Prozess. "Mein Glaube an die Menschheit ist wieder hergestellt", kommentierte Musk das Urteil laut der "New York Times".

