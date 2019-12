Der dänische Computerspielwettbewerb-Primus Astralis wagt als erstes E-Sports-Team den Gang aufs Börsenparkett. Das finanzielle Volumen fällt gering aus. Die Signalwirkung ist jedoch womöglich groß.

Dass sich mit Computerspielen viel Geld verdienen lässt, haben börsennotierte Spielehersteller wie Electronic Arts, Activision Blizzard und Ubisoft schon vor Jahrzehnten erkannt. Inzwischen setzen die erfolgreichsten Titel mehr um als Hollywood-Blockbuster. In diesem Umfeld hat sich zuletzt eine Sparte als Boombereich hervorgetan: E-Sports, also professionelle Computerspielwettkämpfe, bei denen verschiedene Mannschaften in verschiedensten Spielen gegeneinander antreten.

Eines der erfolgreichsten Teams ist Astralis aus Kopenhagen. Die weltbeste Mannschaft im Kampfspiel "Counter Strike: Global Offensive", betritt nun für ihre Sparte Neuland, um mehr Geld zu erlösen: Astralis geht am 9. Dezember an die Börse. Das Listing erfolgt an der Kopenhagener Börse, die zur Nasdaq-Gruppe gehört.

Das Unternehmen hofft, mit dem Börsengang zwischen 125 und 150 Millionen dänische Kronen einzunehmen, umgerechnet also bis zu 20 Millionen Euro. Der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Seriengründer und Astralis-CEO Nikolaj Nyholm, die Firma habe vorab bereits Zeichnungsaufträge für rund 7,2 Millionen Euro von Investoren aus Europa und Asien erhalten. Ein Analyst des skandinavischen Finanzdienstleisters Nordnet geht davon aus, dass der Börsengang vielfach überzeichnet sein wird. Das Emissionsvolumen erscheint gering. Für ein Unternehmen, das bisher kaum 20 Mitarbeiter beschäftigt, wirkt sie allerdings beachtlich.

Das Geschäftsmodell des E-Sports ist eine Mixtur aus Profisport und Unterhaltung. Die Wettbewerbe erreichen nach einer Schätzung des Marktforschers Newzoo pro Jahr 450 Millionen Zuschauer. Diese schauen fast ausschließlich online, über Streamingdienste wie Twitch oder Übertragungen der Wettkampfveranstalter und Spieleentwickler. Die Zielgruppe: jung, männlich, technikaffin, schwer für klassische Werbung zu erreichen.

E-Sport lockt Sponsoringpartner

Das lockt viele Sponsoringpartner in den E-Sport. Einige Unternehmen beteiligen sich auch direkt, etwa Daimler beim Kölner Team SK Gaming. In dem finanziell aufgrund geringer Regularien noch wildem Markt sollen aber auch andere Investoren, institutionell wie privat, eine Rolle spielen. So engagierten sich bereits Fonds wie der deutsche "Bitkraft" in der Branche, wobei oft mehr in Infrastruktur und Dienstleister investiert wird, denn in Teams. Auf diese Weise sind auch Teile ...

