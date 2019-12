Die iranische Seite verkündet den Austausch eines Princeton-Absolventen im Gegenzug für einen iranischen Wissenschaftler. Aus den USA fehlt noch die Bestätigung.

Der Iran und die Vereinigten Staaten haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Ein inhaftierter Princeton-Absolvent werde im Gegenzug für einen iranischen Wissenschaftler übergeben, kündigte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Samstag via Twitter an. Die USA bestätigten ...

