Wie gut sind wir für die Zukunft gerüstet? Forschungsministerin Anja Karliczek über zögerliche Mittelständler, den Ärger mit der Batteriezellforschungsfabrik - und klimafreundliche Energie aus Australien.

WirtschaftsWoche: Frau Karliczek, die SPD könnte bald die Regierung verlassen. Wie lange sind Sie noch im Amt?Anja Karliczek: Erst einmal bis zum regulären Ende der Wahlperiode. Ich vertraue darauf, dass sich die SPD auf einen vernünftigen Kurs verständigt.

Und wenn es doch bald Neuwahlen gäbe: Was bliebe von Ihrer Amtszeit? Da ich ja optimistisch bin, dass die Koalition hält, ziehe ich eine Zwischenbilanz: Ich bin sehr zufrieden. Wir sind in Bildung und Forschung wirklich gut vorangekommen, aber noch nicht am Ziel, wie uns die Pisa-Studie gerade eindrücklich gezeigt hat.

Deutsche Schüler liegen leicht über dem OECD-Schnitt, der Aufwärtstrend, den es nach dem Pisa-Schock 2001 gab, ist aber endgültig vorbei. Warum?Nach dem Schock gab es eine große Dynamik. Dieser Elan ist abgeflacht. Die Pisa-Studie 2018 zeigt uns, dass wir die Bildung landesweit verbessern müssen.

Die Amtszeit dieser Regierung ist geprägt von allerlei Strategien: Es gibt jeweils eine für Hightech, Blockchain, künstliche Intelligenz und jetzt auch noch für Wasserstoff. Haben wir etwas vergessen?Eine Strategie für Quantentechnologien. Die ist ebenso wichtig.

Puh. Wer ist denn der Oberstratege der Regierung?Die Kanzlerin und das Kanzleramt koordinieren. Aber natürlich müssen jede Ministerin und jeder Minister bei sich die Themen vorantreiben.

Was heißt das für die Wasserstoffstrategie, die das Kabinett bald verabschiedet?Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft. Deutschland muss diese Zukunftstechnologie nutzen und weiterentwickeln, um hier einer, wenn nicht der Weltmarkführer zu werden. Das muss unser Anspruch sein. Mein Fokus liegt auf grünem Wasserstoff, also auf dem Wasserstoff, der aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird.Und wo soll der herkommen?Einen Teil können wir sicher in Deutschland erzeugen. Der Norden hat dank Off-Shore-Windenergie - große Chancen. Und wir haben eine Afrikastrategie ...

... noch eine Strategie!?Afrika hat in weiten Teilen sehr viel direkte, intensive Sonnenlichteinstrahlung. Wir müssen aber ermitteln, in welchen Regionen die Potenziale für die Produktion von grünem Wasserstoff am größten sind. Darüber hinaus wollen wir eine Wasserstoffpartnerschaft mit Australien gründen. Warum gerade mit dem weit entfernten Australien?Australien ist ein politisch stabiles Industrieland, das für die Produktion von grünem Wasserstoff prädestiniert ist. Daher wollen wir dort eine Demonstrationsanlage zur industriellen Produktion mitunterstützen. Sie sehen: Wir stehen hier in den Startlöchern.

Was macht Sie so sicher, dass Wasserstoff eine Zukunft als Energieträger hat?Das Thema war in der Vergangenheit schon mehrmals en vogue. Allerdings sind die Firmen dann wieder zurückgeschreckt. Weil Wasserstoff nicht wettbewerbsfähig ist?Nein, weil die Unternehmen ihrer Zeit voraus waren. Es gibt für alles ein richtiges Zeitfenster. CO2 bekommt nun in allen Bereichen einen Preis - und das ist eine grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen. Wasserstoff wird seinen Siegesszug antreten.Auch im Verkehr?Im Mobilitätssektor der Zukunft werden viele Antriebsarten ihren Platz haben: Elektroantriebe, Brennstoffzellen und Verbrenner - gerade auch von synthetischen Kraftstoffen.

Wo werden wir Wasserstoff nutzen?

Viele halten den Elektroantrieb für überlegen ...... dann müssen allerdings die Batterien insgesamt noch kleiner und leistungsstärker ...

