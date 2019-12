Die Aktie von Ballard Power befindet sich nach wie vor tendenziell im Rückwärtsgang. Die Abschläge, die sich bereits Ende November beim kanadischen Hersteller von Brennstoffzellen zeigten, setzten sich auch in der ersten Dezemberwoche fort. Von noch 6,09 Euro am Montag zum Handelsbeginn blieben am Freitag, trotz leichten Zugewinns, zum Börsenschluss in Frankfurt nur noch 5,89 Euro übrig - ein weiteres Minus von gut drei Prozent. Das kam überraschend, denn Ballard Power hatte zuletzt durchaus Positives ... (Achim Graf)

